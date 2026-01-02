Москва використає це: міський голова Львова відверто висловився про вибори в Україні

Виборчий процес в Україні перебуває в стані невизначеності через воєнний стан і логістичні виклики. Водночас соціологія показує рівну боротьбу між основними кандидатами, проте проведення виборів під час активних бойових дій створює критичні ризики для державності.

Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив 24 Каналу, що проводити вибори під час війни надзвичайно небезпечно, оскільки активізація бойових дій між турами може залишити країну без легітимної влади, чим неодмінно скористається Москва.

Чому вибори під час війни можуть зіграти на руку Москві?

"Я взагалі не відчуваю жодного виборчого сплеску. Можливо, хтось готується, але коли щодня вирішуєш мільйон проблем, на це немає часу. Якщо вже говорити про президентські вибори, бажано провести все в один тур дуже швидко", – сказав Садовий.

Важливо! Чинне українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану, однак у Верховній Раді та в Офісі президента заявляють про готовність до безпрецедентних змін.

Серед кандидатів уже є відомі фаворити, і навряд чи з'являться нові. Соціологія показує, що Володимир Зеленський і Валерій Залужний мають приблизно однакову підтримку в першому турі.

Проте проведення виборів в один тур може призвести до суперечок через невелику різницю голосів і похибку, адже будь-які вибори завжди створюють конфлікт у суспільстві, як це було до повномасштабної війни.

Я не уявляю виборів під час війни через складну логістику та організацію виборчих комісій. Найбільша небезпека – якщо між турами почнуться активні бойові дії, влада залишиться "підвішеною": стара втратить легітимність, а нова ще не прийде. Тому вибори варто проводити лише в мирний час,

– пояснив Садовий.

Що відомо про потенційні вибори в Україні?