Зеленський сказав, чи буде балотуватися в президенти після війни

Українського президента часто запитують, чи піде він на вибори після війни. Таке питання поставили і під час візиту Зеленського до Німеччини.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Нагадаємо, що під час війни вибори в Україні неможливі.

Чи готовий Зеленський іти на вибори після війни?

Він не відповів на це питання однозначно, сказавши, що не факт. Глава держави висловив думку, що його рішення залежатиме від багатьох факторів – від того, коли та як закінчиться війна, і від того, чи захочуть українці бачити його на посаді і надалі.

А найголовніше: Зеленський не хоче ухвалювати це рішення одноосібно. Він сказав, що має порадитися з дружиною та дітьми, оскільки робота забрала в нього час із родиною. Тому рішення про можливий новий президентський термін не є його особистим, але й стосується родини.

Тож він не надав чіткої відповіді на запитання.

Також Зеленський підкреслив, що бути президентом і ухвалювати рішення – нелегка робота.

Зеленський говорить, чи буде знову балотуватися: дивіться відео

Цікаво! The Times інформували, що у квітні в Київ приїде Морган Максвіні, колишній глава апарату Кіра Стармера. Він цікавиться темою штучного інтелекту в контексті виборів. А волевиявлення в Україні вважає дуже важливим. Друзі Максвіні нібито сказали, що він "їде, щоб допомогти Зеленському".

Що говорив Зеленський про те, чи буде балотуватися, раніше?

Останні заяви чинного президента були схожі на цю. Гарант не раз казав, що може розглянути свою участь у повоєнних виборах, якщо українці захочуть цього.

1 лютого він висловився так: іноді думає про це, але не знає достеменно. Все залежить від того, як закінчиться війна з Росією.

Є думка Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наступним президентом стане "лідер воєнного часу". І назвав прізвище Зеленського. На думку Кулеби, Зеленський – більш успішний президент воєнного часу, аніж мирного.

