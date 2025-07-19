Відбудуться після війни, – Стефанчук розкрив деталі про законопроєкт щодо виборів в України

Руслан Стефанчук заявив, що вибори в Україні відбудуться лише після завершення війни. Наразі триває підготовка до різних сценаріїв, аби процес був доступним для всіх українців.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук журналісту 24 Каналу на всеукраїнському молодіжному форумі "Державотворець".

Дивіться також В уряді обговорюють питання дозволу чоловікам віком 18-25 років виїжджати за кордон, – Стефанчук

Коли будуть вибори в Україні?

На питання журналістів щодо підготовки законопроєкту, Стефанчук відповів, що вони відбудуться після завершення війни. За його словами, в Україні, як в демократичній державі, вибори мають проходити чесно, на відміну від того, як це робиться в Росії.

Наразі триває підготовка законопроєкту, який має включати відповіді на кілька питань щодо організації проведення процесу.

Один із головних викликів – забезпечити можливість голосування для військових на фронті.

Без голосування цих людей і без можливості того, щоб вони були обрані, ці вибори нікому не потрібні, тому що ці люди платять найвищу ціну,

– сказав Стефанчук.

Іншим питанням голова ВР назвав можливість голосування українців за кордоном. Також, за його словами, важливо залучити міжнародних спостерігачів та знайти фінансування, адже потенційно треба буде організувати одразу троє виборів.

"Ми його (законопроєкт – 24 Канал) зараз не активізуємо, тому що будь-які такі речі одразу підіймають хвилю в суспільстві, що "вже завтра вибори". Ні, вибори будуть після завершення цієї війни", – резюмував він.

До слова, Руслан Стефанчук повідомив, що в парламенті триває обговорення можливості виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 25 років.