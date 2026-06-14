Проросійські сили програли: ЦВК оголосила остаточні результати виборів у Вірменії

Центральна виборча комісія Вірменії оголосила остаточні результати парламентських виборів 7 червня. Перемогу офіційно здобула партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір", яка отримала більшість місць у парламенті.

Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода".

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Що відомо про остаточні результати виборів?

Згідно з оприлюдненими даними, "Громадянський договір" отримав 726 819 голосів, що становить 49,74%. На другому місці опинився блок "Сильна Вірменія", який, за даними ЗМІ, підтримують у Москві – він набрав 23,27% голосів. Третє місце посів блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна з результатом 9,92%.

Правоцентристська "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна не подолала прохідний бар'єр у 4%, набравши 3,98% голосів і не потрапивши до парламенту.

У підсумку партія Пашиняна отримає 61 зі 101 місця в Національних зборах, що дозволяє їй самостійно формувати уряд і зберігати політичну більшість.

Як пройшли вибори у Вірменії?

Нагадаємо, 7 червня у Вірменії відбулися вибори до Національних зборів, у яких взяли участь близько 1,48 мільйона виборців. Уже наступного дня прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії та можливість самостійно сформувати уряд. Ці вибори стали першими загальнонаціональними після війни з Азербайджаном у 2023 році, коли Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом.

Напередодні голосування в ЗМІ повідомлялося про можливі спроби впливу з боку Росії, зокрема через участь громадян Вірменії, які проживають у Росії і мають подвійне громадянство. Також повідомлялося про політичний тиск з боку Москви на Єреван, включно з погрозами щодо можливого "українського сценарію" через курс Вірменії на євроінтеграцію. На цьому тлі Росія навіть відкликала свого посла з Вірменії та запровадила обмеження на імпорт окремих вірменських товарів.