У Європарламент від Угорщини обрали 2 угорок з України з цікавими позиціями щодо Закарпаття

В Угорщині обрали депутатку до Європарламенту від партії "Тиса". Нею стала жінка, яка народилась в Україні та має специфічні погляди на Закарпаття.

В Угорщині на виборах до Європарламенту від опозиційної партії "Тиса" перемогла уродженка закарпатського міста Берегово Габріела Гержені. Вона прожила в Україні перші 10 років свого життя, а потім переїхала до Угорщини.

Дивіться також Орбан набрид Європі: хто такий його конкурент Мадяр і як він може змінити політику Угорщини

Вона має спогади про Україну з дитинства

Відомо, що депутатка до 2021 тривалий час працювала в структурах Єврокомісії.

Її публічних заяв про Україну знайти не вдалося. У 2022 році в інтерв’ю виданню угорської меншини Закарпаття, яке є у розпорядженні українських ЗМІ, Гержені розповіла про дитячі роки, які вона провела у Берегові.

Вона згадала про "незручну коричневу форму, носіння зірки жовтеняти та відмову приймати будь-що з Угорщини – наприклад, обгортковий папір". За її словами, вона вивчала у школі угорську мову, але обов'язковою була російська. Крім цього, новообрана депутатка розповіла, що багато подорожувала в своєму районі, а також збиралися з родиною та друзями, "як з угорцями, так і з росіянами та українцями".

Обрали також і іншу депутатку

Депутаткою Європейського парламенту від партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" стала Вікторія Ференц. Вона теж родом із Закарпаття.

Депутатка заявила, що з отриманим мандатом "буде намагатися представити реальні прагнення угорців Закарпаття та нинішню складну ситуацію громади найширшій європейській громадськості та європейським політикам".

Напередодні голосування Ференц закликала "підтримувати кандидатів партії миру". Віктор Орбан позиціонував свою політичну силу як чи не єдину, яка прагне "справжнього миру" в Україні та Європі.

Ференц народилася в селі Палло на кордоні зі Словаччиною у місцевій угорській родині. Вона здобула ступінь доцента угорського інституту на Закарпатті. Сферою її наукових зацікавлень є "проблеми двомовності" та "мовні права".

Цікаво, що вона розмовляє українською мовою.