Вибори і обіцянки: експерт розповів, хто і коли дав старт популізму політиків

Саме на парламентських виборах 2006 року "Блок Юлії Тимошенко" став по-справжньому впливовим політичним гравцем. Тоді ж відбувся початок популістичної риторики Юлії Тимошенко.

Про це 24 каналу в коментарі розповів політичний експерт Олександр Леонов.

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За словами фахівця, Юлія Тимошенко після відставки з поста прем’єр-міністра пішла у жорстку опозицію і грала в те, що вміє найкраще – популізм, критикуючи разом з Партією регіонів тодішнього президента Ющенка і його партію "Наша Україна". І це подвоїло її результат на виборах.

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В 2006 році був перший випадок нестриманого популізму на виборах. Юлія Тимошенко виступала і казала, що “ми купуватимемо газ по 50 доларів”. Непрямо БЮТ підтримував і основні тези регіоналів – про єдність з Росією, антиНАТО. Тимошенко намагалася ці теми максимально обходити. А в 2009 році Тимошенко виступила проти надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Тоді закладалися підвалини проблем, які вистрелили у 2014 році,

– підкреслив Олександр Леонов.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України заплановано на 31 березня 2019 року. Восени 2019 року заплановано чергові вибори до Верховної Ради.