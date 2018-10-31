Выборы и обещания: эксперт рассказал, кто и когда дал старт популизму политиков

Именно на парламентских выборах 2006 года "Блок Юлии Тимошенко" стал по-настоящему влиятельным политическим игроком. Тогда же и началась популистская риторика Юлии Тимошенко.

Об этом 24 каналу в комментарии рассказал политический эксперт Александр Леонов.

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По словам специалиста, Юлия Тимошенко после отставки с поста премьер-министра ушла в жесткую оппозицию и играла в то, что умеет лучше всего – популизм, критикуя вместе с Партией регионов тогдашнего президента Ющенко и его партию "Наша Украина". И это удвоило ее результат на выборах.

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В 2006 году был первый случай несдержанного популизма на выборах. Юлия Тимошенко выступала и говорила, что "мы будем покупать газ по 50 долларов". Косвенно БЮТ поддерживал и основные положения регионалов – о единстве с Россией, антиНАТО. Тимошенко пыталась эти темы максимально обходить. А в 2009 году Тимошенко выступила против предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Тогда закладывались основы проблем, которые выстрелили в 2014 году,

– подчеркнул Александр Леонов.

Напомним, очередные выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Осенью 2019 года запланированы очередные выборы в Верховную Раду.