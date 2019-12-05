Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися вже восени: названо дату і умови

Команда президента Володимира Зеленського хоче провести вибори на окупованій території Донбасу 31 жовтня 2020 року, коли в Україні будуть проходити чергові місцеві вибори. Умовою є виведення російських військ і роззброєння бойовиків.

Про це помічник президента Андрій Єрмак заявив під час виступу у лондонському Chatham House, інформують "Новости Донбасса".

До теми: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі

Він сказав, що для проведення виборів на Донбасі необхідно буде розширити мандат наглядової місії ОБСЄ. За його словами, хтось повинен забезпечувати порядок на окупованій території і допустити спостерігачів, українські ЗМІ та кандидатів.

Єрмак також додав, що це питання обговорюватимуть у Парижі під час нормандської зустрічі.

Також помічник президента підкреслив, що вибори в ОРДЛО можливі тільки тоді, коли звідти вийдуть іноземні війська і нелегальні збройні групи. На день проведення виборів ділянка кордону з Росією повинна знаходитися під контролем України.

Як можуть відбутися вибори на Донбасі?

Українська сторона 1 жовтня підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – вона визначає умови для проведення виборів на окупованих територіях.

Цікаво: Зеленський хоче миру з Росією, – Зеркаль