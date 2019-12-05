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      Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися вже восени: названо дату і умови

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      Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися вже восени наступного року / lastampa.it

      Команда президента Володимира Зеленського хоче провести вибори на окупованій території Донбасу 31 жовтня 2020 року, коли в Україні будуть проходити чергові місцеві вибори. Умовою є виведення російських військ і роззброєння бойовиків.

      Про це помічник президента Андрій Єрмак заявив під час виступу у лондонському Chatham House, інформують "Новости Донбасса".

      До теми: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі

      Він сказав, що для проведення виборів на Донбасі необхідно буде розширити мандат наглядової місії ОБСЄ. За його словами, хтось повинен забезпечувати порядок на окупованій території і допустити спостерігачів, українські ЗМІ та кандидатів. 

      Єрмак також додав, що це питання обговорюватимуть у Парижі під час нормандської зустрічі.

      Також помічник президента підкреслив, що вибори в ОРДЛО можливі тільки тоді, коли звідти вийдуть іноземні війська і нелегальні збройні групи. На день проведення виборів ділянка кордону з Росією повинна знаходитися під контролем України.

      Як можуть відбутися вибори на Донбасі?

      Українська сторона 1 жовтня підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – вона визначає умови для проведення виборів на окупованих територіях.

      Цікаво: Зеленський хоче миру з Росією, – Зеркаль

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись відповідно до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Андрій Єрмак Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Окуповані території ОБСЄ Місцеві вибори 2020
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