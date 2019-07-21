У Росії відреагували на попередні результати парламентських виборів в Україні

У Москві не забарились із реакцією на результати національного екзит-полу, здійсненого під час виборів до Верховної Ради в Україні. Відповідно до них, лідирує партія "Слуга народу" – у неї 43,9% голосів.

Президент України Володимир Зеленський "зумів виконати завдання-мінімум", про це очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов написав на своїй сторінці у Facebook.

Важливо: Парламенські вибори 2019: ЦВК оголосила перші офіційні результати

Він заявив, що результати екзит-полів дають "цілком прогнозовану палітру нового розкладу політичних сил в УкраїнІ"

Без всякого сумніву, Зеленському вдалося вирішити задачу-мінімум: переформатувати Верховну Раду таким чином, щоб перетворити її з опозиційної в хоча б відносно лояльну,

– написав він.

Також Косачов традиційно для риторики країни-окупанта додав, що "Порошенко остаточно відходять в історію, як і найбільш екстремістські політичні сили України".

Водночас у Держдумі вже заявили, що сподіваються на "налагодження міжпарламентського діалогу". Глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков бачить його із "Опозиційною платформою – за життя" та, ймовірно, іншими силами.

З багатьма із тих, кого сьогодні обрали, у мене в загальному хороші взаємини. Як буде така можливість, вже якщо ми з тієї ж Грузією налагодили стосунки парламентські, нехай навіть з опозиційною партією ("Альянс патріотів Грузії" – 24 канал), то чому цього не зробити з Україною? – стверджує він.

Водночас російський політик заявив, що тепер президент України Володимир Зеленський "отрмав більше можливостей". Калашніков додав, що Росія побачить, "як Зеленський ставиться до російської мови".

Дивіться також: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

Хто потрапляє до ВР згідно з результатами екзит-полу:

"Слуга народу" – 43,9%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%,

"Європейська солідарність" – 8,9%,

ВО "Батьківщина" – 7,6%

партія "Голос" – 6,3%.

Коли будуть офіційні результати парламентських виборів?Не пізніше 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів до Ради за списками та в округах. А офіційно оприлюднити результати виборів мають до 10 серпня. Після цього новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – це 9 вересня.



За місця у Верховній Раді змагаються 22 партії з загальною кількістю 2760 кандидатів. В одномандатних мажоритарних округах до парламенту балотуються 3220 кандидатів.