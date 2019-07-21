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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Росії відреагували на попередні результати парламентських виборів в Україні

      12001 Читать новость на русском
      Реакція Росії на результати парламенських виборів 2019 України
      Росія відреагувала на результати парламенських виборів в Україні / Колаж 24 каналу

      У Москві не забарились із реакцією на результати національного екзит-полу, здійсненого під час виборів до Верховної Ради в Україні. Відповідно до них, лідирує партія "Слуга народу" – у неї 43,9% голосів.

      Президент України Володимир Зеленський "зумів виконати завдання-мінімум", про це очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов написав на своїй сторінці у Facebook.

      Важливо: Парламенські вибори 2019: ЦВК оголосила перші офіційні результати

      Він заявив, що результати екзит-полів дають "цілком прогнозовану палітру нового розкладу політичних сил в УкраїнІ"

      Без всякого сумніву, Зеленському вдалося вирішити задачу-мінімум: переформатувати Верховну Раду таким чином, щоб перетворити її з опозиційної в хоча б відносно лояльну,
      – написав він.

      Також Косачов традиційно для риторики країни-окупанта додав, що "Порошенко остаточно відходять в історію, як і найбільш екстремістські політичні сили України".  

      Водночас у Держдумі вже заявили, що сподіваються на "налагодження міжпарламентського діалогу". Глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков бачить його із "Опозиційною платформою – за життя" та, ймовірно, іншими силами.  

      З багатьма із тих, кого сьогодні обрали, у мене в загальному хороші взаємини. Як буде така можливість, вже якщо ми з тієї ж Грузією налагодили стосунки парламентські, нехай навіть з опозиційною партією ("Альянс патріотів Грузії" – 24 канал), то чому цього не зробити з Україною? – стверджує він.

      Водночас російський політик заявив, що тепер президент України Володимир Зеленський "отрмав більше можливостей". Калашніков додав, що Росія побачить, "як Зеленський ставиться до російської мови". 

      Дивіться також: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Хто потрапляє до ВР згідно з результатами екзит-полу:

      "Слуга народу" – 43,9%,

      "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%,

      "Європейська солідарність" – 8,9%,

      ВО "Батьківщина" – 7,6%

      партія "Голос" – 6,3%.

      Коли будуть офіційні результати парламентських виборів?Не пізніше 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів до Ради за списками та в округах. А офіційно оприлюднити результати виборів мають до 10 серпня. Після цього новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – це 9 вересня.

      За місця у Верховній Раді змагаються 22 партії з загальною кількістю 2760 кандидатів. В одномандатних мажоритарних округах до парламенту балотуються 3220 кандидатів.

       

       

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      22 липня
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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Володимир Зеленський Президент України День виборів
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