Чи справді загинули пілоти Ту-95: нові деталі атаки на аеродром "Енгельс"
- Після атаки на аеродром "Енгельс" немає офіційного підтвердження загибелі пілотів Ту-95, хоча в мережі поширюються такі чутки.
- OSINT-розслідувачі не знайшли доказів загибелі екіпажу, а поширені фото виявилися недостовірними.
Після атаки на аеродром "Енгельс" з'явилася інформація про загибель двох пілотів Ту-95, однак офіційного підтвердження немає. Розслідувачі заявляють, що наразі не знайдено доказів загибелі екіпажу, а деякі поширені фото виявились недостовірними.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на OsintFlow. Після атаки на військовий аеродром "Енгельс" у Саратовській області в мережі почала поширюватися інформація про загибель двох членів екіпажу російського бомбардувальника Ту-95МС.
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Атака на "Енгельс"
Цю новину активно обговорюють, однак офіційного підтвердження від російського військового керівництва щодо смерті пілотів наразі не надходило.
Згідно з повідомленнями у соцмережах, йдеться про можливу загибель прапорщика Іллі Байкіна та капітана Івана Сидорова. Однак деякі джерела також називають ім'я іншого пілота – Євгена Сидорова.
Водночас, як зазначають OSINT-розслідувачі, наразі немає доказів, які б підтверджували смерть цих осіб, а також не знайдено офіційних підтверджень від родичів чи державних джерел.
До слова, Сили оборони атакували аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області, що призвело до пожежі та детонації на складі боєприпасів.
На супутникових знімках видно пошкодження та вирви від вибухів, але літаки Ту-160 та Ту-95мс не постраждали.