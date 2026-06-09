Так треба вміти, – льотчик-інструктор вказав на цікаву деталь падіння авіабомби у Бєлгороді

Нештатне скидання російських КАБів із літаків є поширеним явищем, яке найчастіше стається через технічні несправності. Після відриву авіабомба може здетонувати при падінні, що, ймовірно, трапилося в Бєлгороді.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що подібні інциденти демонструють системні технічні проблеми російської авіації.

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Куди могла впасти російська авіабомба в Бєлгороді?

За словами експерта, скидання боєприпасу може бути нештатним з різних причин, але одна з основних – неправильне підвішування системи кріплення самої авіаційної бомби або системи її корекції. Іноді через перевантаження бомба може зірватися з кріплення.

Далі вона, звісно, падає, якщо зведена; зазвичай вони зведені практично вже після зльоту, залежно від системи. Звісно, ця авіаційна бомба, падаючи на землю, спричиняє вибух. Ось у цьому випадку, по Бєлгороду, там помічена вторинна детонація,

– сказав Світан.

Тобто одна справа, коли бомба сама підривається, і зовсім інша – коли вона падає на певні пристрої, які можуть детонувати. Експерт припускає, що у Бєлгороді був уражений один із транзитних складів.

"Дуже складно, у режимі позаштатного сходження, влучити у свій склад, це треба вміти. Але росіяни вміють. Найближчим часом буде розшифровка цього випадку", – зауважив Світан.

Зверніть увагу! У межах розширення географії далекобійних ударів по військових об’єктах РФ, 8 червня було атаковано аеропорт "Протасово", розташований поблизу Рязані. Атака на тилову авіабазу стала практичним підтвердженням нещодавньої заяви Зеленського щодо рейдів углиб Росії.

Що ще свідчить про проблеми авіації противника: дивіться у відео

Що ще відомо про стан російської авіації?

Згідно з протоколом наради Казанського вертолітного заводу, який опинився в розпорядженні розслідувачів, Росія планує виготовити 72 гелікоптери Мі-8МТВ-1 впродовж 2026 – 2027 років. У засіданні щодо координації постачальників та фінансування проєкту взяли участь понад 40 представників російського ОПК та заступник міністра промисловості й торгівлі РФ Генадій Абраменков.

Лише у 2026 році завод має намір випустити 37 бортів, що свідчить про здатність Москви нарощувати виробництво техніки санкції та війну. Багатоцільові Мі-8 є основною вертолітного парку армії Росії та активно залучалися в десантних операціях на початку вторгнення.