У якому стані Юрій Федько, чию машину підірвали на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині сьогодні, 4 квітня, вибухнуло авто. Внаслідок цього постраждав голова Лівобережної адміністрації Юрій Федько.

У салоні автомобіля перебувала і його дружина, яка також отримала поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".

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Що відомо про стан Юрія Федька

За словами заступниці Юрія Федька Ольги Козлової, постраждалий наразі перебуває в реанімації. Цей інцидент розслідують як теракт. На місці працюють слідчі, СБУ та прокуратура.

Нагадаємо, що сьогодні до поліції близько 7:40 надійшло повідомлення про вибух автівки посадовця у Дніпропетровській області.

До слова, у лютому цього ж року схожий випадок стався в Одесі. У місті пролунав вибух, а згодом в мережі повідомили, що, ймовірно йдеться про підрив автомобіля.

Варто зазначити, що інцидент трапився на стоянці прокуратури. Втім, як зазначають свідки події, пожежа після вибуху не спостерігалася. Тоді в поліції Одеської області заявили, що три автівки було пошкоджено внаслідок детонації невідомого предмету.