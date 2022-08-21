Боже провидіння: в ОП відреагували на підрив авто з донькою дугіна

Ввечері 20 серпня під Москвою вибухнуло авто доньки алєксандра дугіна дарьї. Невдовзі стало відомо, що загинула як вона, так і водій транспортного засобу. В Офісі Президента вже відреагували на це.

Як зазначив під час телемарафону Михайло Подоляк, Україна не має жодного стосунку до вибуху автомобіля доньки алєксандра дугіна. Він підкреслив, що наша держава ані кримінальна, ані злочинна. Тож сліди варто шукати всередині самої росії.

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Вибух авто – Боже провидіння

Радник глави ОП підкреслив, відреагував на цитату алєксандра дугіна "Те, що мене не вбиває, вбиває когось ще". Цікаво, що її "ідеолог путіна" опублікував рівно рік тому на одній зі своїх сторінок у соціальних мережах.

Це дуже правильні історії. Це історії про Боже провидіння, кармічну відплату за те, що ти хочеш, щоб інші люди трагічно загинули. Це про дугіна й таких як він. І це буде постійно,

– підкреслив Подоляк.

Він зауважив, що в росії подібне спостерігатиметься все частіше. Ба більше, масштаби відповідних інцидентів також зростатимуть. А все тому, що наразі всередині країни-агресорки запущений "механізм відплати".

Винних слід шукати в росії

Разом з донькою в автомобілі мав бути й сам алєксандр дугін. Але в останній момент він передумав і сів в іншу машину.

Подоляк вкотре підкреслив, що це кармічна історія. Він наголосив на тому, що кримінальний анклав повинен не лише обіцяти своїм прихильникам дивіденди, а й давати їх. Щойно щось іде не так, як це останнім часом відбувається в росії, угруповання починають внутрішню боротьбу.

Як зазначив Подоляк, росія вже почала внутрішньо розвалюватися. Тож постійні конфлікти між різними політичними угрупованнями у цій країні починаються та набирають обертів. І до цієї гризні причетні, звичайно ж, ультрарадикали, до яких належав той самий дугін. Усі зараз у росії намагаються отримати бодай якісь важелі впливу, коли мовитиметься про прихід нової влади.

У росії нагнітають населення

Під час телемарафону Подоляк також зауважив, що впродовж шести місяців повномасштабного вторгнення у кремлі нагнітають своє населення. Над цим активно працюють пропагандисти. Вони роблять все для того, щоб залишитися на м'яких кріслах у студіях і спостерігати, як їхній же народ іде на війну та вбиває невинних людей.

Механізм нагнітання працює для того, щоб замість прихованої запровадити відкриту мобілізацію. Щоб убивати українців пішли мільйони представників країни-агресорки. Але пропагандисти й тут промахнулися.

"Бавовна" у Криму свідчить про те, що росіяни страшенні боягузи. І вони втікатимуть щойно розумітимуть, що їм загрожує небезпека. Тож це черговий план кремля, який не вдасться втілити в життя.

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