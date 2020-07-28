У Мостиському районі Львівської області вранці 28 липня вибухнув автомобіль. В результаті вибуху загинув 41-річний чоловік родом зі Львова. Поліція встановлює його особу.

Інцидент стався у селі Княжий міст. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області. Читайте також Від вибуху біля власного автомобіля загинув працівник райради у Ніжині Деталі вибуху авто на Львівщині Поліція з'ясувала, що вибух стався близько шостої ранку на базі відпочинку.

Вибухнув автомобіль Mitsubishi Pajero. Всередині машини був 41-річний чоловік, який загинув в результаті вибуху.

Наразі в поліції не говорять про причини вибуху. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

Вибух джипа на Львівщині / Фото УНН

Поліція працює на місці вибуху / Фото УНН Зверніть увагу! В липні Україною прокотилася ціла хвиля терактів, вибухів та повідомлень про мінування (вибухівку шукали в аеропортах, медичних установах, готелях і банках). Село Княжий міст на карті: