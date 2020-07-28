На Львівщині вибухнув джип на базі відпочинку: загинув 41-річний чоловік – фото
У Мостиському районі Львівської області вранці 28 липня вибухнув автомобіль. В результаті вибуху загинув 41-річний чоловік родом зі Львова. Поліція встановлює його особу.
Інцидент стався у селі Княжий міст. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
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Деталі вибуху авто на Львівщині
- Поліція з'ясувала, що вибух стався близько шостої ранку на базі відпочинку.
- Вибухнув автомобіль Mitsubishi Pajero. Всередині машини був 41-річний чоловік, який загинув в результаті вибуху.
- Наразі в поліції не говорять про причини вибуху. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.
Вибух джипа на Львівщині / Фото УНН
Поліція працює на місці вибуху / Фото УНН
Село Княжий міст на карті: