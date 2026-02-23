Постраждали поліцейські: Зеленський відреагував на вибух у Миколаєві

У понеділок, 23 лютого, у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Постраждали семеро працівників Нацполіції, двоє з них у важкому стані.

Про це повідомив Володимир Зеленський. Дивіться також У Миколаєві стався вибух біля непрацюючої АЗС, 2 з 7 постраждалих поліціянтів – у важкому стані Як прокоментував вибух у Миколаєві Зеленський? За словами глави держави, внаслідок вибуху на автозаправній станції у Миколаєву було поранено семеро співробітників Нацполіції. Двоє правоохоронців наразі перебувають у критичному стані. Медики надають необхідну допомогу. Національна поліція та Служба безпеки України проводять необхідні дії для з'ясування обставин інциденту. Зеленський зауважив, що представники правоохоронних органів перевіряють версію щодо скоєння чергового терористичного акту. Які деталі інциденту відомі? Вибух на території зачиненої автозаправної станції стався о 18:10. Поліцейські, які прибули туди на перезмінку та залишили на майданчику свої автомобілі, постраждали. Двоє у важкому стані.

Подію розглядають як навмисну атаку на правоохоронну систему з метою розхитування внутрішньої ситуації в державі.