У поліції назвали причину вибуху в багатоповерхівці у Харкові: є загиблі та постраждалі

Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до правоохоронців близько 01:40. Вибух стався у квартирі на п'ятому поверсі 16-поверхового будинку в Салтівському районі.

Рятувальники завершили рятувальну операцію. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Харківщини та поліцію Харківської області.

Що відомо про наслідки вибуху у багатоповерхівці?

Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між четвертим і шостим поверхами, вибито вікна балкона та квартири. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники ДСНС деблокували тіла двох загиблих – чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Попередньо експерти встановили, що вибухнула газоповітряна суміш.

До ліквідації наслідків залучено 49 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки ДСНС. Слідство триває, усі обставини трагедії встановлюються.

Наслідки вибуху у Харкові / Фото ДСНС

