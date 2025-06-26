Потужний вибух у Баку: горіла кіностудія "Азербайджанфільм"

У столиці Азербайджану стався вибух на кіностудії "Азербайджанфільм" – загорілася піротехнічна зона. На місці працюють рятувальники.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Report. У центрі столиці Азербайджану 26 червня пролунав потужний вибух – загорілася піротехнічна зона кіностудії "Азербайджанфільм" імені Джафара Джаббарли. Рятувальники оперативно локалізували пожежу, що виникла після вибуху.

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У столиці Азербайджану вибухнула піротехнічна зона кіностудії

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибух стався на старому піротехнічному майданчику студії під час зберігання або використання обладнання для зйомок. Одразу після інциденту на місце прибули пожежники та медики.

Дивіться відео потужного вибуху в Баку

За попередніми даними, інформації про загиблих чи постраждалих немає. Місцеві жителі розповіли, що спершу подумали про феєрверк, але звук був поодиноким і дуже потужним, після чого над районом з’явилося яскраве світло.

Інцидент стався в Ясамальському районі Баку. Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджану повідомило, що завдяки оперативним діям пожежу вдалося швидко локалізувати, наразі триває її остаточне гасіння.

У МНС також зазначили, що поширена деякими медіа інформація про вибух на заводі "Алов" не відповідає дійсності.