У Москві біля аеропорту "Шереметьєво" стався вибух: кілька авто у вогні

У російській столиці поруч з аеропортом "Шереметьєво" стався вибух на заправці. У вогні опинились відразу кілька машин, є постраждалі.

Про пожежу повідомляють російські ЗМІ, у телеграм-канал уже опублікували чимало відео та фото з місця подій.

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Що сталось у росіян

На АЗС вибухнув резервуар із газом, після чого вогонь поширився на 60 квадратних метрів. Крім того, полум'я перекинулося на транспортні засоби, які в момент вибуху перебували на заправці.

"Пожежа на газовій заправці поряд із аеропортом Шереметьєво у кварталі Кльязьма. Рвонув резервуар, кілька машин у вогні", – ідеться у повідомленні.

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Є потерпілі

Очевидці повідомили, що чули два вибухи. Спершу російські ЗМІ повідомляли, що інформація щодо постраждалих уточнюється, та згодом уточнили, що унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

На оприлюднених відео можна побачити густий стовп диму. Масштаби пожежі, очевидно, досить суттєві.

Пожежу видно здалеку: відео

Згодом росЗМІ повідомили з посиланням на екстренні служби, що пожежу локалізовано, її вдалось загасити.

"Пожежа локалізована на 60 квадратах", – йдеться у повідомленні.

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