В Афганістані стався потужний вибух поблизу школи в провінції Кунар. Унаслідок трагедії загинули 10 людей, ще 110 дістали поранення, більшість постраждалих – діти.

Про це повідомляє Associated Press.

Що відомо про вибух біля школи в Афганістані?

Вибух стався в суботу, 28 листопада, близько 10:00 у районі Андар-Сер на околиці міста Асадабад – адміністративного центру провінції Кунар на сході Афганістану. За даними місцевої влади, вибух пролунав біля школи Шагай.

За попередньою версією, причиною трагедії могла стати недбалість під час зберігання вибухових речовин на складі, який належить гірничодобувним компаніям. Їх використовували для проведення гірничих робіт і підривання гірських порід. Наразі обставини інциденту розслідують.

Розповіді очевидців свідчать про значні руйнування. Один із місцевих жителів розповів, що після вибуху побіг до школи, де перебували його діти. Він побачив зруйновані стіни, пошкоджені дахи та поранених людей під уламками. Чоловікові вдалося витягнути з-під завалів свою племінницю та інших постраждалих.



Пошкоджений клас та дитячі речі / Фото АР

Ще один очевидець розповів, що після вибуху побачив біля школи дітей, частина з яких уже загинула, а інші були закривавлені.

Раніше місцева влада повідомляла, що до 15 поранених залишаються в лікарнях, решту після надання медичної допомоги виписали.

За інформацією AP, частина шкільної будівлі обвалилася, стіни були зруйновані. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно пошкоджені класи, а також автомобілі, якими поранених дітей доправляли до лікарні.

Які ще вибухи нещодавно сталися біля шкіл в Афганістані?

Це не перший подібний інцидент в Афганістані за останній час. Протягом тижня до вибуху в провінції Кунар сталися ще два інциденти поблизу релігійних навчальних закладів у провінціях Капіса та Фарах. Тоді загинули п'ятеро учнів.

Місцева влада пов'язувала ті вибухи з боєприпасами, які залишилися після попередніх бойових дій. Обставини всіх інцидентів з'ясовують.