У Кам’янці-Подільському замовники дистанційно підірвали виконавців теракту, – Лиховій

В обох випадках застосування вибухівки біля ТЦК у Рівному та Кам'янці-Подільському жертвами стали саме виконавці. Це свідчить, що вірити росіянам марно навіть у таких справах, вони підірвуть самих колаборантів.

Журналіст Дмитро Лиховій закликав українців не вестися на пропозиції російських спецслужб у пошуках наживи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його сторінку у Facebook.

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Росіяни підривають власних спільників

Що в Рівному, що у Кам'янці-Подільському зловмисники, що хотіли пронести вибухівку до ТЦК самі ж і стали жертвами вибуху. Їх дистанційно підривали замовники теракту – російські спецслужби.

Відтак навіть заробити нічого не вдасться. Росіяни не планували навіть платити за це, підсумовує Лиховій.

21-річний "шахід" з Житомирщини, наприклад, був безробітним. Замість того, аби заробляти з пропозицій ФСБ, він міг мобілізуватися до лав ЗСУ та жити і заробити більше, ніж йому пропонували за теракт.

"І так, підриви ТЦК не мають нічого спільного з "громадською помстою", як тут уже активно пишуть завчасно розкриті російські "консерви". … розводять і перетворюють на несвідомих шахідів. Подекуди з незначною шкодою для військовослужбовців у ТЦК, зате з великим інформаційним вихлопом, – підсумовує Лиховій.

Після цього шум у соцмережах розкручують російські боти, хоча й українці, буває, доєднуються до нього.