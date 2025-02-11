Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: в якому стані постраждалі

Вдень в середу, 5 лютого, біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському стався вибух. Відомо, в якому стані перебувають травмовані внаслідок інциденту станом на 11 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Хмельницький, якому про стан постраждалих розповів головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні Борис Сирота.

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Стан постраждалих після вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

Борис Сирота зазначив, що станом на сьогодні у медичному закладі перебувають троє травмованих.

За його словами, стан лікаря стабільний, він у свідомості. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні, а за кілька днів його переведуть до травматології для подальшого спостереження.

У військового, зі слів лікаря, видалили стороннє тіло та наклали гіпсову пов’язку на місце перелому.

"Його стан наближений до задовільного, і, ймовірно, найближчим часом він буде виписаний", – зазначив Сирота.

Головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні вказав, що жінці, що постраждала, встановлено апарат зовнішньої фіксації, триває лікування рани. Після її загоєння планується внутрішня фіксація. За його словами, її лікування буде тривалим, проте стан наразі задовільний.

Усі пацієнти перебувають під цілодобовим наглядом і забезпечені необхідними ліками. Ми робимо все можливе для їх якнайшвидшого одужання,

– зазначив Борис Сирота.