"Здетонував на підлозі": у пресслужбі АТБ розповіли нові деталі вибуху у Чернігові
- У супермаркеті АТБ в Чернігові стався вибух, постраждали четверо людей, троє з них госпіталізовані.
- Причиною вибуху став невеликий небезпечний предмет, що впав під час відбиття дронової атаки, експерти продовжують встановлювати його природу.
У Чернігові в супермаркеті АТБ сталася детонація невідомого предмета, внаслідок чого постраждали четверо людей. За попередніми даними, вибух спричинили уламки після ворожої дронової атаки.
На місці працювали фахівці, які обстежили приміщення та встановили причину вибуху. Про це повідомили у пресслужбі АТБ.
Дивіться також У Чернігові в АТБ вибухнув невідомий предмет: є поранені
Що розповіли в АТБ про вибух у супермаркеті?
У пресслужбі АТБ повідомили, що причиною вибуху став невеликий небезпечний предмет, який впав у приміщення під час відбиття ворожої дронової атаки на місто. За наявними даними, об'єкт пробив дах магазину та здетонував уже всередині – на підлозі торговельного залу.
Наразі експерти встановлюють, що саме це був за предмет, однак відомо, що він мав відносно невелику вибухову силу. Станом на зараз ситуація перебуває під контролем, а приміщення магазину повністю обстежене фахівцями. На місці працювали слідчо-оперативна група, патрульна поліція, вибухотехніки та криміналісти.
Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту.
Команда АТБ висловлює щирі співчуття усім постраждалим та їхнім близьким та закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги,
– написали у пресслужбі.
Що раніше повідомляли про вибух у чернігівському АТБ?
22 березня близько опівдня у магазині АТБ на вулиці Льотній у Чернігові стався вибух малої потужності. Внаслідок інциденту постраждали четверо людей.
За інформацією Чернігівської міської військової адміністрації, трьох постраждалих госпіталізували до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Ще одному чоловіку надали допомогу амбулаторно – його стан оцінюють як легкий, тоді як стан поранених жінок – середньої тяжкості.
Важливо нагадати, що після трагічного теракту у Львові 22 лютого правоохоронці оновили алгоритми роботи екстрених служб 101, 102 та 112. Було запроваджено додаткові етапи перевірки інформації, через що час реагування на виклики може зрости на 2 – 5 хвилин.