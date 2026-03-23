"Здетонував на підлозі": у пресслужбі АТБ розповіли нові деталі вибуху у Чернігові

У Чернігові в супермаркеті АТБ сталася детонація невідомого предмета, внаслідок чого постраждали четверо людей. За попередніми даними, вибух спричинили уламки після ворожої дронової атаки.

На місці працювали фахівці, які обстежили приміщення та встановили причину вибуху. Про це повідомили у пресслужбі АТБ.

Що розповіли в АТБ про вибух у супермаркеті?

У пресслужбі АТБ повідомили, що причиною вибуху став невеликий небезпечний предмет, який впав у приміщення під час відбиття ворожої дронової атаки на місто. За наявними даними, об'єкт пробив дах магазину та здетонував уже всередині – на підлозі торговельного залу.

Наразі експерти встановлюють, що саме це був за предмет, однак відомо, що він мав відносно невелику вибухову силу. Станом на зараз ситуація перебуває під контролем, а приміщення магазину повністю обстежене фахівцями. На місці працювали слідчо-оперативна група, патрульна поліція, вибухотехніки та криміналісти.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту.

Команда АТБ висловлює щирі співчуття усім постраждалим та їхнім близьким та закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги,

– написали у пресслужбі.

