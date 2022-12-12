У Чернівцях прогримів вибух у житловому будинку: загинула дитина

12 грудня у Чернівцях стався вибух газу в житловому будинку. На жаль, внаслідок цього загинула дитина.

Також є постраждалі, яких госпіталізували до лікарні. Про це повідомили рятувальники Чернівецької області.

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У Чернівцях вибухнув газ

Як стало відомо, вранці 12 грудня надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вулиці Слобідській у Чернівцях.

За попередньою інформацією, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння. Внаслідок цього травмувалися 4 осіб – 2 дорослих та 2 дітей.

На місце події направили всі відповідні служби. Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. На жаль, під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізували.

Вибух газу у Чернівцях / фото ГУ ДСНС України у Чернівецькій області

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