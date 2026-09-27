Вибух чули у Рівному: реактивні дрони атакують Захід

Ворог запускає нові й нові реактивні дрони по Україні. Частина з них летить у західні області, зокрема Рівненську.

Вибух ввечері 27 вересня чули у Рівному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Вибух у Рівному прогримів увечері 27 вересня: що відомо?

Повітряну тривогу у Рівненській області у різних районах оголошували ввечері 27 вересня через загрозу застосування ворогом реактивних безпілотників. Повітряні сили якраз повідомляли про наближення БпЛА до Рівного о 22:07.

Далі місцеві спільноти у телеграмі, як-от "Рівне Головне" повідомили про звук вибуху. Його чули у Рівному, але найгучніше – у Здолбунові. Безпілотники російської армії тим часом продовжують прориватися на Захід України, атака триває.

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Додамо, що ввесь день ворог гатить по Києву та Київській області тими самими реактивними дронами. У місті гриміло багато вибухів, падали уламки та ставалися прильоти. На жаль, відомо про загиблих – їх двоє, ще 12 людей постраждали.