У російській Чувашії спалахнув магістральний газопровід: потужне відео

У російській Чувашії стався потужний вибух. Попередньо, там спалахнув газопровід.

Це сталося сьогодні, 20 грудня. Про це інформує 24 канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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У Чувашії спалахнув магістральний газопровід

Попередньо, у Чувашії загорівся газопровід – дим видно відразу з кількох сіл.

У Чувашії сталася найпотужніша пожежа на газопроводі поблизу сіл Кюльхірі та Калініне Вурнарського району. Офіційної інформації про НП поки що немає,

– пишуть ЗМІ.

Судячи з кадрів, причиною могла стати розгерметизація трубопроводу. На місце виїхали працівники МНС.

До речі, деякі журналісти кажуть, що масштабна пожежа на російському газопроводі в Чувашії не вщухає понад 10 годин.

У Чувашії спалахнув газопровід: дивіться відео

Згодом стало відомо, що витік газу в Чувашії стався на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород. По ньому паливо постачають до Європи із Західного Сибіру через Україну.

На місце виїхало шість машин МНС. Через високу температуру пожежники не можуть підібратися ближче. За словами мешканців довколишніх сіл, поруч розташований інтернат. Людей там замкнули у приміщеннях та стежать, щоб ніхто не виходив на вулицю.



Витік газу в Чувашії стався на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород / Карта

Є жертви

Місцеві ЗМІ пишуть, що внаслідок вибуху на магістральному газопроводі в Чувашії є троє загиблих і один постраждалий.

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Губернатор області заявив, що наразі нібито триває обстріл Шебекінського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня тяжкості його доставлено до районної лікарні.

"Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце", – стверджує губернатор.