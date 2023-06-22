Вибух у багатоповерхівці Києва: з-під завалів дістали тіло загиблого

Близько 03:30 у багатоповерхівці Дніпровського району Києва пролунав вибух. Причиною став витік газу. На жаль, вже відомо про загиблого.

Роботи на місці трагедії станом на 06:47 тривають. Наразі вдалося врятувати 18 людей. З них 2 – госпіталізували. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Зверніть увагу У Києві в житловому будинку стався потужний вибух, зруйновано 4 квартири на кількох поверхах

Під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого,

– мовиться у повідомленні.

Вибух був таким сильним, що подумали на приліт

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять!

Очевидці розповіли, що почули вібрації, а тоді вибух такої сили, що спершу подумали про влучання ворожої ракети. Окрім того, вже за лічені миті почули сморід газу.

Наразі відомо про 4 вщент зруйновані квартири. Окрім того, щонайменше 6 – мають суттєві пошкодження. Людей евакуювали. На місці трагедії працюють рятувальники.

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу. Деталі наразі встановлюють. У КМВА наголосили, що вибух був настільки сильним, що навряд чи мовиться про газовий балон.