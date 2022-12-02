Не приліт: влада Дніпра пояснила звуки вибухів та стовп диму під час тривоги
Джерело:Борис Філатов
Удень 2 грудня під час повітряної тривоги мешканці Дніпра почули звук вибуху та стовп диму. Однак, на щастя, ворожих прильотів не було.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Однак телеграм-канали почали поширювати інформацію про ракетний удар по місту.
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Що трапилося під час тривоги в Дніпрі
Близько 14:17 2 грудня по всій Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Сирени пролунали і в сусідніх регіонах. Водночас телеграм-канали почали повідомляти про ракетний удар з боку росіян і навіть публікувати фото диму в місті.
Та, на щастя, ракетних ударів не було. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що вибух спричинило охолодження коксу. Процес співпав із сигналом сирени, тому й така ситуація сталася.
Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь,
– заявив Філатов.