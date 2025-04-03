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24 Канал Новини України Ще один вибух у Києві стався в Дніпровському районі: постраждав чоловік
3 квітня, 15:02
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Ще один вибух у Києві стався в Дніпровському районі: постраждав чоловік

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У Дніпровському районі Києва стався вибух невстановленого предмета, внаслідок чого постраждав чоловік.
  • Постраждалого госпіталізували, а пожежі на місці інциденту немає.

У Дніпровському районі Києва стався вибух невстановленого предмета. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Що відомо про вибух у Дніпровському районі Києва

У Дніпровському районі Києва стався вибух невстановленого предмета, в результаті якого чоловік отримав поранення. Інцидент стався біля гаражів, де постраждалий підійшов до предмета, обмотаного дротом, і підняв його.

Після вибуху постраждалого госпіталізували. В КМДА зазначили, що пожежі на місці інциденту немає.

У разі виявлення підозрілих предметів не підходьте до них близько та не чіпайте – це небезпечно,
– наголосили в КМДА.

У разі виявлення підозрілих предметів слід:

  • одразу зателефонувати за номером "101";
  • позначити місце знахідки;
  • відійти від підозрілого предмета якомога далі;
  • дочекатися приїзду фахівців і вказати місце розташування підозрілого предмета;
  • у жодному разі не торкатися знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;
  • не переміщувати предмети, не намагатися розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми тощо.

Нагадаємо, що ще один вибух у Києві трапився на ринку "Юність" у Деснянському районі. Одна людина загинула, інша – травмована. 