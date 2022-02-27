Вибух у дворі київської 16-поверхівки: загорілися 7 приватних автівок

У Києві знову пролунав вибув. Цього разу – на вулиці Лаврухіна у дворі 16-поверхівки. Внаслідок інциденту загорілися 7 приватних авто.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони з 1 по 15 поверх. Наразі рятувальники евакуйовують людей з 1 під'їзду будинку.

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За попередніми даними, загиблих не виявлено. Потерпілі є, однак у них легкі ушкодження.



Наслідки вибуху у Києві / Фото КМДА

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