У Гаазі прогримів сильний вибух у житловому кварталі: є жертви та поранені

На півночі Гааги у Нідерландах стався сильний вибух у житловому кварталі зранку у суботу, 7 грудня. Через це обвалилася одна секція будинку. Також внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Наразі детальної інформації стосовно них не розголошують. На місці трагедії досі триває рятувально-пошукова операція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

Дивіться також У Броварах стався вибух у житловому будинку

Що відомо про вибух у Гаазі

Орієнтовно о 06:15 у кварталі Тарвекамп на півночі Гааги пролунав сильний вибух, який спричинив обвал однієї із секцій житлового будинку, руйнування зафіксували у щонайменше 5 будівлях. Відомо, що на місці вибуху спалахнула масштабна пожежа.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок інциденту рятувальники евакуювали мешканців близько 40 довколишніх будинків. Спершу повідомляли про чотирьох постраждалих, їх госпіталізували. Наразі рятувальники поки не знають, чи є люди під завалами та скільки їх, триває операція.

Також на місце вибуху прибув мер міста, який пізніше уточнив, що обвал спричинили два вибухи – більший і менший. Крім нього, там працюють пожежники, рятувальники зі службовими собаками, слідчі-криміналісти., а також медики.

Шокований страшними кадрами обвалу квартири у Гаазі. Мої думки з постраждалими, всіма, кого це торкнулося, і службами, які працюють на місці. Тримаю зв’язок з мером Гааги Ван Заненом і запропонував йому усю необхідну допомогу з боку уряду,

– прокоментував ситуацію прем'єр Нідерландів Дік Скоф.

Згодом у NOS повідомили, що нідерландські рятувальники знайшли чотири тіла під завалами. На щастя, знайшли й людину, якій вдалося вижити під уламками. Пораненого доставили до лікарні, жодної інформації стосовно його стану наразі не оприлюднювали.