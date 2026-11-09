У чоловіка, який підірвав гранату в Хмельницькому, поліцейські виявили мініарсенал зброї

У Хмельницькому 54-річний місцевий житель підірвав у руці гранату під час розмови з поліцією. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру й вилучили з його квартири арсенал зброї.

Про це 9 листопада повідомили у поліції Хмельницької області.

Що сталося у Хмельницькому?

Інцидент трапився 8 листопада близько 15:20 у мікрорайоні Ракове. До поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який ходив вулицею з гранатою.

На місце негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, патрульні та спецпризначенці. Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка й почали з ним перемовини. Територію події оточили, щоб убезпечити місцевих жителів.

Однак через неналежне поводження з боєприпасом граната вибухнула в руці 54-річного чоловіка. Він отримав тілесні ушкодження. Поліцейські надали йому домедичну допомогу та передали медикам.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні під конвоєм.

В оселі фігуранта знайшли гвинтівки та артснаряд

Під час невідкладних слідчих дій у помешканні підривника правоохоронці виявили чималий арсенал. Слідчі вилучили артилерійський снаряд, понад 200 набоїв різного калібру, три гвинтівки, одна з яких має явні ознаки переробки, а також два змінних стволи до зброї.

Зброя, яка була вилучена у фігуранта / Поліція Хмельницької області

Усі вилучені небезпечні предмети фахівці скерували на експертизу. Хмельницьке районне управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосило про підозру за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю або вибухівкою. Наразі тривають слідчі дії, а правоохоронці з'ясовують канали походження виявленого озброєння.

Нагадаємо, це не перший випадок вибуху гранати у Хмельницькому. 8 вересня 2025 року на вулиці Зарічанській у дворі житлового будинку також вибухнув боєприпас. Тоді 45-річний чоловік втратив руку, а 29-річний перехожий дістав осколкові поранення. Обох постраждалих госпіталізували.