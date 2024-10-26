На Рівненщині стався вибух гранати: загинули переселенці з Луганщини

Від вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє чоловіків. Обоє були переселенцями із Луганщини.

Трагедія сталася у Сарненському районі. Про це повідомляє поліція Рівненщини.

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Що відомо про вибух гранати на Рівненщині

Загиблими виявилися батько та син. Відомо, що сім'я переїхала у Рівненську область у березні 2022 року.

24 жовтня близько 20 години до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом,

– написали поліцейські.

️Але слідству попередньо вдалося встановити, що у приміщенні здетонувала граната "Ф-1". Вибухотехніки уже вилучили її уламки.

️Поліція розпочала досудові розслідування за фактами загибелі двох осіб та незаконного поводження зі зброєю і боєприпасами. Наразі встановлюються обставини вибуху та походження гранати.

️"Правоохоронці ж вкотре нагадують не зберігати за місцем проживання вибухонебезпечні предмети, тим паче не проводити з ними будь-які дії, адже це може призвести до непоправних наслідків", – наголосили у поліції.