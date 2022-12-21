У багатоповерхівці Харкова прогримів сильний вибух: що сталося

Увечері 20 грудня у багатоповерхівці Харкова стався потужний вибух. Як виявилось, вибухнула електробатарея.

На щастя, обійшлось без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

До теми У багатоповерхівці в Києві пролунав вибух: на місці виникла пожежа

У багатоповерхівці Харкова прогримів сильний вибух

20 грудня о 23:04 сталась побутова пожежа у квартирі на 8-му поверсі житлової 9-типоверхівки на вулиці Лермонтовській, 15.

За посередньою інформацією, стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар оселі за допомогою зарядного пристрою.

Що саме спричинило вибух та який був тип батареї наразі з’ясовується,

– зазначили рятувальники.

Внаслідок вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі.

"Вже о 23:20 рятувальники локалізували вогонь та о 23:55 повністю ліквідували його. Постраждалих немає", – додали у ДСНС.

У Харкові прогримів вибух у будинку / фото ДСНС України

У Києві вибухнув газовий балон

9 грудня у Києві біля станції метро Васильківська прогримів вибух. В одному з МАФів вибухнув газовий балон.

Очевидці повідомляли, що з будівлі МАФу один чоловік вибігав оголеним і в нього палали ноги. Йому допомогли люди з вогнегасниками, які погасили вогонь.

Інший чоловік, повністю охоплений вогнем, впав у сніг, намагаючись загаситись. Йому в цьому допомогли небайдужі люди, які були поруч.