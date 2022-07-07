На одному з найбільших нафтових родовищ Казахстану прогримів вибух: є жертви та постраждалі

У Казахстані 6 липня пролунав потужний вибух. Він стався на одному з найбільших нафтових родовищ "Тенгізі". Відомо про жертв, а також постраждалих.

Про це повідомила пресслужба поліції Атирауської області. У відомстві зазначають, що внаслідок вибуху на Тенгізі загинуло двоє співробітників родовища. Ще трьох госпіталізували до лікарні.

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Вибухнув трубопровід на родовищі

Відомо, що сам вибух трубопроводу стався 6 липня о 09:55 на руднику "Тенгіз". Трагічний інцидент забрав життя двох співробітників підприємства. Ще троє зазнали поранень різних ступенів. Їм медики надали медичну допомогу. Зауважимо, що правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Вони розслідуватимуть "Порушення правил охорони праці".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що сім'ї загиблих, а також постраждалих внаслідок вибуху отримають матеріальну допомогу від держави. Глава регіону Серік Шакпенов уже провів екстрену нараду, пов'язану з ситуацією на родовищі. Під час неї він не лише висловив співчуття рідним загиблих і постраждалих. Шакпенов також наголосив на створенні спеціальної комісії. Вона займатиметься виявленням причин аварії.

Зауважимо, що родовище "Тенгіз" розташоване за 120 кілометрів від Кульсари, а також за 340 – від Атирау. Воно належить компанії "Тенгізшевройл", заснованій у Казахстані у 1993 році. Що стосується цього нафтопереробного концерну, то до нього входять:

Chevron (частка 50%),

ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%),

казахстанська "КазМунайГаз" (20%),

LUKArco (5%).

У вибуху є російський слід

Нагадаємо, що напередодні суд росії ухвалив рішення. Воно передбачає зупинку роботи морських терміналів. Тих самих, якими Казахстан експортував нафту, видобуту у країні.

Варто розуміти, що влада Казахстану не підтримує війну, яку росія розв'язала в Україні. Крім того, у країні вирішили посилити свою співпрацю з Європою. Так, напередодні президент Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв збільшити постачання нафти до ЄС, щоб замінити російську продукцію. Власне, після цієї заяви й стався вибух на родовищі.

У Казахстані вирішили не зволікати з реакцією на це. У країні терміново запровадили заборону на транспортування санкційних товарів до країни-агресорки, а також білорусі. Відповідний документ передбачає відсутність завірення електронних рахунків-фактур владою Казахстану на відповідні вантажі. А відсутність цього робить просто неможливим перетин кордону з росією.

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