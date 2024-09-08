Клуби диму в небі: у мережі публікують кадри наслідків вибуху на території підприємства у Києві

Посеред дня 8 вересня у Києві чули вибух. Так, стало відомо, що прогримів вибух на території АТП у Голосіївському районі.

Це підтвердив мер міста, зазначивши, що наразі походження вибуху невідоме. У мережі публікують кадри з наслідками та димом від вибуху.

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У Києві прогримів вибух на території АТП

Вибух у Києві пролунав близько о 10:10. У мережі писали, що вибух був побутового характеру, проте причини його невідомі.



Вибух у Києві / Фото телеграм-канал "Реальний Київ"

Згодом Віталій Кличко підтвердив вибух у місті.

У Голосіївському районі столиці на території АТП стався вибух наразі невідомого походження. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає,

– повідомив Віталій Кличко.

Зазначимо, що він повідомив, що під завалами можуть бути люди. Також відомо, що працівники екстрених служб вже працюють на місці.



Вибух на території АТП у Києві / Фото телеграм-каналу "Реальний Київ"



Наслідки вибуху у Києві / Фото телеграм-каналу "Реальний Київ"

В мережі також оприлюднили і відео. На одному з них видно, як густий дим після вибуху підіймається у небо. Також на кадрах помітні наслідки вибуху на території столичного АТП.

У Києві посеред дня пролунав вибух: дивіться відео

Наслідки вибуху на території АТП у Києві: дивіться відео

Довідка! На жаль, внаслідок вибуху у столиції вже є жертви. Спершу повідомляли про двох загиблих. Вже в 11:10 глава КМВА Сергій Попко повідомив, що кількість жертв зросла. Так, стало відомо про трьох загиблих. Подробиці читайте в матеріалі 24 Каналу.