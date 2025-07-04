Серія вибухів у Кривому Розі: Дніпропетровщину атакують

У Кривому Розі пролунав вибух під час атаки дронів на Дніпропетровщину. Повітряні сили повідомили про БпЛА, що рухаються з різних напрямків у бік Дніпра.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг". У Кривому Розі прогримів вибух під час атаки дронами.

Читайте також "Яка іронія": в Одесі під час обстрілу постраждала будівля консульства Китаю

Росіяни атакували Кривий Ріг

Оновлення. В 18:38 в Кривому Розі чути ще один вибух.

О 18:18 у Кривому Розі пролунав ще один вибух.

Жителів області закликають залишатися в укриттях, не ігнорувати сигнали тривоги та не знімати й не публікувати фото чи відео роботи ППО, аби не наражати на небезпеку ані себе, ані українських захисників.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Повітряні сили інформують, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА з півночі та півдня Дніпропетровщини у напрямку Дніпра. Крім того, частина дронів летіла із Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.