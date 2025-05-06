Вибух на Миколаївщині: Росія знову вдарила реактивним дроном "Бандероль"

Російська армія не припиняє терор Миколаївщини. Так, там вдень 6 травня пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий канал.

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Вибух в Миколаївській області

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О 17:46 моніториговий канал повідомляв про реактивний ударний БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Одещини/Миколаївщини. Про те, що цей дрон летів у напрямку Одеської області вказував і мер Геннадій Труханов.

Вже через декілька хвилин о 17:49 стало відомо про те, що вибух пролунав в межах Миколаївського району.

Було застосовано 1 реактивний ударний БпЛА "Бандероль",

– ідеться в повідомленні моніторингового каналу.

До слова, у ніч проти 6 травня росіяни атакували 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, Приморськ – ТОТ Запорізької області.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.