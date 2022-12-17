У Мінську в будинку вибухнув газ: багато жертв, зокрема дитина

У ніч проти 17 грудня вибух пролунав у багатоквартирному будинку в Мінську. Внаслідок цього загинуло шестеро людей, зокрема дитина.

Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Білорусі. Як передає 24 канал, причиною вибуху став побутовий газ.

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Десятки людей евакуювали

Відомо, що внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку загинуло шестеро людей. Серед них була дитина. Також рятувальники евакуювали понад 20 людей.

Як зазначають слідчі, сам вибух стався близько 03:30 у житловому будинку, розташованому на бульварі Шевченка. Співробітники мнс Білорусі проводять рятувальну операцію. Під час неї з будинку евакуювали людей, щоб уникнути збільшення кількості жертв.

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За наявною інформацією, внаслідок цього спалахнула пожежа на другому поверсі відразу у двох квартирах. Саме в них і виявили тіла загиблих від вибуху. За даними інших видань, рятувальники евакуювали 12 людей. Серед них – 3 дітей.

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Тим часом у Росії знову "бавовна"

Зауважимо, що цієї ночі "Бавовнятко" вирушило у справжній гастрольний тур. Воно побувало в окупованому Криму, а також Бєлгороді та Курську.

Відомо, що перші вибухи чули мешканці Бєлгородської області після півночі. У пабліках відразу з'явилося безліч відео, на яких можна було почути підвезення свіжої "бавовни". Але у найкращих традиціях Кремля, повідомлялося про буцімто "роботу ППО". Зауважимо, що близько 01:50 в області знову "було гучно". Також місцеві мешканці розповіли, що уламок боєприпасу впав на чиюсь автівку.

Після Бєлгородської області "Бавовнятко" вирушило до тимчасово окупованого Сімферополя. У пропагандистських каналах відразу знайшли цьому пояснення. Мовляв, сталася "диверсія". Її наслідки – пошкодження бензовоза та військової техніки. Правда, цю інформацію ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Також про вибухи повідомляли у Бахчисараї. Але звідти не надходило деталей, що ж саме сталося.

Але і це ще не все. Наступним містом, куди вирушило "Бавовнятко", став російський Курськ. Місцеві мешканці розповідали, що вибухи чули в одній з частин міста. Але вночі від влади повідомлень про це не надходило жодних.

Нагадуємо, що вибухи у Бєлгородській області стаються через самих росіян. Цієї ночі "бавовну" туди підвези у момент, коли на Харківщині лунала повітряна тривога. А це означає, що якась з модернізованих ракет С-300, на щастя, не долетіла до України, і вирішила приземлитися в Росії. Ось і все.

Тож і заяви про буцімто "роботу ППО" – правда, хоч і часткова. Адже ворог не захищає небо над своєю державою, а навпаки – створює загрозу для свого ж населення.