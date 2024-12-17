Вибухівку примотали до електросамоката: з'явились деталі резонансного вибуху в Москві

У Москві прогриміли вибухи на Рязанському проспекті. Внаслідок них загинуло двоє людей, зокрема, генерал-лейтенант Ігор Кіріллов.

У Росії існує одразу кілька версій вибуху, внаслідок якого ліквідували начальника радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Вибухівку могли закласти на самокат

За однією із версій, вибухівка могла бути закладена на електросамокат, що стояв біля під'їзду у Москві. Попередньо, її могли примотати до ручки електросамоката. Детонацію провели дистанційно.

Російські телеграм-канали не припускають, хто міг би закласти вибухівку. Попередньо, самокат із примотаним до ручки боєприпасом припаркував невідомий біля під'їзду за кілька годин до вибуху – приблизно о 2 – 3 години ночі.

Відповідно до другої версії, вибухівку заклали одразу в під'їзді, де вона здетонувала.

Припускають також, що підривник або його спільник могли навіть не перебувати в зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, який є у багатьох мешканців будинку. Пишуть, що загинули – генерал-лейтенант РХБЗ та його помічник.