В окупованих Ровеньках прозвучали "хлопки" на нафтобазі: окупанти вигадують удар із HIMARS

В окупованих Ровеньках, що доволі далеко від лінії фронту, спалахнула пожежа на нафтобазі. Окупанти вирішили у всьому звинуватити українців та РСЗВ HIMARS.

Російські окупанти не надто намагаються підставляти факти під свої вигадки, щоб воно виглядало правдоподібніше. Головне – навести чим більше страху. Так цього разу вони вирішили й зробити після спалаху пожежі на нафтобазі в Ровеньках. Але "перестаралися".

Варте уваги Окупанти намагаються втекти з Херсонщини до Криму через Арабатську стрілку

Ровеньки в Луганській області ще з 2014 року перебуває під російською окупацією. Станом на 1 липня 2022 рік, коли йдуть активні бої, місто доволі далеко від лінії фронту.

Та вранці 1 липня і там пролунали вибухи. Що стало їх причиною – поки невідомо. Українська сторона поки ніяк не підтверджувала чи коментувала цей випадок.

Зважаючи, що росіяни страх як бояться слова "вибух" на позначення того, що відбувається у них та на тих територіях, які вони окупували, то називають їх "хлопками". Про те, якої шкоди ці "хлопки" завдали нафтобазі в Ровеньках – не вказано.

Російські окупанти та їх поплічники з Луганська вирішили вигадати історію про те, що це українці обстріляли Ровеньки. При цьому упустити той факт, куди саме влучила ракета.

В їх повідомленні, яке масово розтиражували російські видання, вказувалося, що обстріл був здійснений з реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS з-під Бахмута.

Перелякані окупанти

Саме твердження про те, що обстріл було здійснено з-під Бахмута з HIMARS по Ровеньках змусило росіян неабияк налякатися. Адже відстань між містами по прямій складає 115 кілометрів. Відтак російські пропагандисти підняли паніку. Адже раніше повідомлялося, що Україна отримає боєприпаси до HIMARS, які будуть здатні стріляти на відстань до 80 кілометрів. Натомість новітніші боєприпаси ATACMS, що здатні уражати ціль на відстані до 300 кілометрів, нам поки не надаватимуть.

Тож якщо українці зуміли дістати до Ровеньок з Бахмута, то вони таки отримали ATACMS. Відтак і почуватися в безпеці навіть далеко від лінії фронту російські окупанти більше не можуть.

Та зрозумівши, що їх фейк про обстріл з HIMARS не витримує критики, окупанти вирішили змінити версію. І тепер переконують, що удар було завдано з тактичного ракетного комплексу "Точка У". Його дальність ураження – 120 кілометрів.

Дивіться відео про нову маячню російських пропагандистів про "знищені" Байрактари