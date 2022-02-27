Вибух нафтобази у Василькові: куди вітер може нести небезпечні шкідливі речовини
27 лютого 2022 , 02:44Читать новость на русском
Джерело:Наталка Діденко
Російські війська завдали ракетного удару на нафтобазі у Василькові. Це може стати екологічною катастрофою.
За даними синоптикині Наталки Діденко, у Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий.
Важливо Оприлюднили відео з моментом вибуху нафтобази у Василькові
Однак вже на ранок напрямок перейде на північно-західне походження. А в неділю дутиме знову з півночі, але посилиться.
В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно-східний, помірний, не слабкий.
Відтак завдяки цьому можна розрахувати, куди саме вітер нестиме небезпечні речовини після вибуху на нафтобазі. І в цих місцях закривати вікна та без потреби не виходити з дому.