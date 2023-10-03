8-річного Юрка переведуть в опіковий центр: що з потерпілими через прорив на Прикарпатті
Джерело:Світлана Онищук
Днями на Прикарпатті у селі Стримба стався вибух на нафтопроводі. В ОВА розповіли нові деталі про стан постраждалих.
Зауважимо, що внаслідок інциденту постраждало 9 осіб. 5 людей госпіталізували – у них опіки.
Зверніть увагу Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: поліція відкрила кримінальне провадження
В якому стані потерпілі через прорив нафтопроводу на Прикарпатті
Станом на 3 жовтня відомо, що постраждалого 8-річного Юрка, який зараз в обласній дитячій лікарні, готують транспортувати до опікового центру Львова.
Також туди перевели двох постраждалих – 11-річного хлопчика Євгена та 35-річного чоловіка. Їхній стан – стабільно важкий.
Ще двоє дорослих перебувають в Івано-Франківській обласній лікарні. Це жінка 1984 року народження та чоловік 1965 року народження.
Медзаклад забезпечений усім необхідним для їхнього лікування – обладнанням та медикаментами. Дякуємо нашим медикам, які роблять все можливе для порятунку людей. Працюємо з Міністерством охорони здоров'я України над тим, щоби відправити на лікування за кордон постраждалих з важкими опіковими травмами,
– наголосили в ОВА.
Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: останні новини
- Нагадаємо, що 30 вересня стався вибух на нафтопроводі на Прикарпатті.
- 2 жовтня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі нафтопродуктів. Правоохоронці додатково оглядають місце події та вилучають речові докази.
- Як розповіли правоохоронці, нафта витекла до потічка у лісовому масиві внаслідок розгерметизації трубопроводу.
- Унаслідок прориву 5 осіб госпіталізували з опіками.
- До речі, у лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР дослідили пробу води з річки Стримба на вміст нафтопродуктів. Показники перевищують норму для водойм у 25 разів.