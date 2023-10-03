8-річного Юрка переведуть в опіковий центр: що з потерпілими через прорив на Прикарпатті

Днями на Прикарпатті у селі Стримба стався вибух на нафтопроводі. В ОВА розповіли нові деталі про стан постраждалих.

Зауважимо, що внаслідок інциденту постраждало 9 осіб. 5 людей госпіталізували – у них опіки.

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В якому стані потерпілі через прорив нафтопроводу на Прикарпатті

Станом на 3 жовтня відомо, що постраждалого 8-річного Юрка, який зараз в обласній дитячій лікарні, готують транспортувати до опікового центру Львова.

Також туди перевели двох постраждалих – 11-річного хлопчика Євгена та 35-річного чоловіка. Їхній стан – стабільно важкий.

Ще двоє дорослих перебувають в Івано-Франківській обласній лікарні. Це жінка 1984 року народження та чоловік 1965 року народження.

Медзаклад забезпечений усім необхідним для їхнього лікування – обладнанням та медикаментами. Дякуємо нашим медикам, які роблять все можливе для порятунку людей. Працюємо з Міністерством охорони здоров'я України над тим, щоби відправити на лікування за кордон постраждалих з важкими опіковими травмами,

– наголосили в ОВА.

Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: останні новини

Нагадаємо, що 30 вересня стався вибух на нафтопроводі на Прикарпатті.

2 жовтня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі нафтопродуктів. Правоохоронці додатково оглядають місце події та вилучають речові докази.

Як розповіли правоохоронці, нафта витекла до потічка у лісовому масиві внаслідок розгерметизації трубопроводу.

Унаслідок прориву 5 осіб госпіталізували з опіками.

До речі, у лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР дослідили пробу води з річки Стримба на вміст нафтопродуктів. Показники перевищують норму для водойм у 25 разів.

Також було ухвалено рішення про виділення матеріальної допомоги на лікування постраждалих.