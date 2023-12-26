Після вибуху на "Новочеркаську" були пожежі: пошкоджені вокзал та порт, евакуювали 350 осіб

У тимчасово окупованій Феодосії у порту після вибухів спалахнула пожежа. Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що за "Москвою" пішов російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що орієнтовно о 2:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, росіяни відселяли людей та бідкались.

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Що відомо про наслідки атаки у Феодосії

Так званий "очільник" тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що станом на 3:16 нібито детонація припинилася, пожежу локалізували. На місці працювали профільні служби. Мешканців кількох будинків обіцяли відселити.

Російські телеграм-канали вже написали, що:

площа пожежі у порту сягала буцімто понад 1000 метрів;

понад 350 осіб евакуювали з найближчих до порту будинків у Феодосії;

евакуйованих розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення, організованих у місцевих школах.

Моніторингова група телеграм-каналу "Кримський вітер" заявила, що внаслідок підриву пожежі спалахнули не тільки у порту Феодосії, а й поряд із ним. Зокрема, фахівці зафіксували два осередки в порту і три – за його межами.



Пожежі у Феодосії виникли не тільки в порту, а й за його межами

Фахівці OSINT визначили, що підбитий корабель попередньо знаходиться в точці з цими координатами 45.0282338, 35.3913121. Окрім того, в телеграм-каналах зазначили, що у Феодосії тимчасово перекрили рух транспорту вулицями Десантників та Червоноармійською.



У Феодосії подекуди перекрили рух після вибухів

У приміщеннях довкола порту вибухова хвиля повибивала вікна.

У всіх найближчих до порту будинках від вибуху вилетіло скло, а подекуди – й шибки. Причому на 2 – 3 поверхах,

– розповіли очевидці.

Також відомо про пошкодження залізничного вокзалу в Феодосії. Зокрема, там вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила штукатурку. Через інцидент приміські потяги з Феодосії вирушатимуть не від кінцевої станції, а зі станції Айвазовська.

Наслідки вибухів у Феодосії вночі 26 грудня 2023 року