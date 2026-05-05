21 жертва й десятки поранених: у Китаї стався вибух на піротехнічному підприємстві

У центральній частині Китаю сталася масштабна трагедія на піротехнічному підприємстві. Унаслідок інциденту загинула щонайменше 21 людина, ще 61 отримала поранення.

Про це інформує ChinaView. На подію вже відреагувала і влада країни.

До теми У Башкортостані – вибух на підприємстві: є руйнування та постраждалі

Які наслідки вибуху на підприємстві?

Інцидент стався у місті Люян (провінція Хунань), яке входить до адміністративної зони Чанша. За даними місцевих медіа та агентства Сіньхуа, вибух пролунав у понеділок, 4 травня, близько 16:40 – 16:43 на заводі компанії Huasheng, що спеціалізується на виробництві та демонстрації феєрверків.

До речі, Люян відомий як один із центрів піротехнічної промисловості країни та популярне місце для проведення феєрверкових шоу, які приваблюють туристів.

До ліквідації наслідків вибуху залучили понад 480 рятувальників, сформованих у кілька груп, а також спеціалізовану техніку, зокрема рятувальних роботів.

Через те, що трагедія сталася поруч зі складами чорного пороху фахівці оперативно евакуювали мешканців навколишніх районів і створили буферну зону, щоб запобігти повторним вибухам.

Станом на ранок 5 травня завершили перший етап пошукових робіт і підтвердили кількість жертв. Відомо щонайменше про 21 загиблу людину, ще 61 – поранена. Постраждалих госпіталізували, триває друга фаза обстеження території. До координації рятувальної операції долучили експертів Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Де розташоване місто Люян, у якому стався вибух на підприємстві: дивіться на карті

Керівника підприємства затримала поліція, причини трагедії наразі встановлюють. Лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив максимально активізувати пошук зниклих, надати допомогу постраждалим і якнайшвидше з'ясувати обставини вибуху.

Зауважте! Китай фактично домінує на світовому ринку піротехніки. Торік експорт феєрверків із країни сягнув 1,14 мільярда доларів, що перевищує дві третини глобальних продажів. Водночас прагнення нарощувати виробництво нерідко призводить до ігнорування вимог безпеки.

Сі Цзіньпін також наголосив на необхідності притягнення винних до відповідальності та закликав посилити контроль за безпекою на виробництві, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Де ще ставалися подібні випадки останнім часом?

У Румунії 20 квітня на теплоелектроцентралі стався вибух, який призвів до великої пожежі – загорілося близько 30 тонн мазуту. Вогонь вдалося взяти під контроль, обійшлося без постраждалих.

У березні в США, на нафтопереробному підприємстві компанії Valero Energy в місті Порт-Артур (штат Техас), також стався потужний вибух. Загоряння виникло на установці гідроочищення дизельного пального.

Раніше подібний інцидент трапився і в Туреччині – на підприємстві з виробництва вибухових речовин у місті Баликесір. Вибух стався у виробничому цеху, де виготовляють порохові капсули, спричинив пожежу та призвів до загибелі щонайменше 12 людей, ще троє отримали травми.