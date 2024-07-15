У ТЦК на Львівщині вночі стався вибух: невідомі кинули гранату та втекли

На Львівщині невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Справою займається поліція.

Інцидент стався цієї ночі, 15 липня у місті Буськ Львівської області. У поліції повідомили, що встановлюють усі обставини.

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У ТЦК на Львівщині стався вибух

Невідомі кинули гранату в будівлю РТЦК та СП. Унаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджено будівлю. Винуватців вибуху шукає поліція.

У поліції уточнили, що вибух стався близько 1:45 ночі понеділка.

Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ, Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік,

– повідомли правоохоронці.

На місці працюють оперативники

Зазначають, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

"Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події", – додали у поліції.

Граната вибухнула поблизу ТЦК

Місцеве медіа "Буський медіапортал" з посиланням на начальника районного відділення поліції Миколу Патинока пише, що граната розірвалася біля приміщення, осколками вибито два вікна.