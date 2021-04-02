Аварія сталась 2 квітня в Одесі в житловому будинку на Хуторському провулку 6/1. На 2 поверсі вибухнув побутовий газ, а потім почалась пожежа. Місцеві жителі повідомили про це о 14:39.

За попередньою інформацією, одна людина постраждала, загиблих немає. Рятувальники продовжують працювати на місці події. До теми Потужний вибух на Львівщині: шматки будинку розлетілись у різні боки – фото Що відомо про інцидент Вибух побутового газу стався на 2 поверсі триповерхового дому. Після того, приміщення загорілося.

У будинку пошкоджено не опорну стіну та частину сходової клітини.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", між 2 та 3 поверхом обвалилося перекриття.

Очевидці повідомляють, що вікна з будинку повилітали з трьох сторін. Що відбувається на місці події: відео Мешканці розповіли, що власника квартири, де прогримів вибух, викинуло з вікна вибуховою хвилею.

Його у важкому стані відвезли в Єврейську лікарню на швидкій допомозі.

З будинку евакуювали 15 людей через вікна та за допомогою автодрабини.

Кількість постраждалих збільшилась – їх 5.

Крім власника квартири, де стався вибух, ще надають допомогу чоловіку з інвалідністю, який жив з кішкою Багірою.

Медики також намагаються вивести з шоку двох сусідок.

Пожежу остаточно загасили о 15:31.

Залучили 65 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

Деталі вибуху з'ясовують.