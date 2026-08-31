Стали відомі обставини вибуху у поліції Рівного, де загинув правоохоронець

Вдень 31 серпня пролунав вибух на території адміністративної будівлі райвідділу поліції у Рівному. Загинув поліцейський, ще троє отримали поранення.

У поліції Рівненщини розповіли про обставини інциденту.

Що відомо про вибух у поліції Рівного

Інцидент стався близько 15:30 на території внутрішнього двору відділення поліції №1 у Рівному.

Вибух пролунав під час виконання службових обов'язків працівниками вибухотехнічної служби.

Унаслідок детонації один фахівець УВТС загинув, ще троє поліцейських цього ж підрозділу отримали травми,

– йдеться у заяві.

За фактом цієї події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Нагадаємо, що загиблим вибухотехніком був 47-річний підполковник Микола Омельчук.

Він понад 25 років свого життя присвятив служінню Україні, захисту людей та надзвичайно небезпечній справі вибухотехніка.

Упродовж кар'єри пройшов усі щаблі професійного становлення – від техніка-сапера НДЕКЦ до заступника начальника управління – начальника відділу забезпечення вибухобезпеки управління вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області.

Упродовж багатьох років він виконував найскладніші й найнебезпечніші завдання із виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, ризикуючи власним життям заради безпеки інших.

Так, у складі зведеного загону вибухотехніків НПУ Микола Омельчук чотири рази розміновував деокуповані території України.

У поліцейського залишилися дружина, дві доньки – 21 та 17 років, а також 5-річний син.