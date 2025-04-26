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24 Канал Новини світу В іранському порту Бендер-Аббас стався потужний вибух
26 квітня, 13:15
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В іранському порту Бендер-Аббас стався потужний вибух

Дмитро Усик
Основні тези
  • У порту Бендер-Аббас в Ірані стався потужний вибух, який пошкодив будівлі в радіусі кількох кілометрів і призвів до поранень людей.
  • Причина вибуху залишається невідомою, але попередньо вибухнув паливний бак, що призупинило всі портові операції.
  • За даними агентства Fars, внаслідок вибуху постраждало щонайменше 50 осіб.

У суботу, 26 квітня, потужний вибух пролунав у південному іранському порту Бендер-Аббас. Є інформація про постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на напівофіційне інформаційне іранське агентство Tasnim.

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Що відомо про вибух у Бендер-Аббас

Вранці 26 квітня в іранському порту Бендер-Аббас пролунав потужний вибух. За словами місцевих, вибуховою хвилею вибило шибки в будинках у радіусі кількох кілометрів. Кілька людей отримали поранення. Їх доправили до найближчої лікарні для надання допомоги.

Кілька хвилин тому в порту Шахід Раджаї стався сильний вибух, але причина поки невідома,
– сказав начальник кризового управління провінції Хормозган.

Вибух в порту Бендер-Аббас / фото з відкритих джерел

Спочатку Tasnim стверджувало, що вибух стався в адміністративній будівлі на території порту. Потім агенство вказало, що невідомих причин вибухнув паливний бак. Це призвело призупинення всіх портових операцій. 

За данними агентства Fars, внаслідок вибуху постраждало щонайменше 50 осіб.