В іранському порту Бендер-Аббас стався потужний вибух
- У порту Бендер-Аббас в Ірані стався потужний вибух, який пошкодив будівлі в радіусі кількох кілометрів і призвів до поранень людей.
- Причина вибуху залишається невідомою, але попередньо вибухнув паливний бак, що призупинило всі портові операції.
- За даними агентства Fars, внаслідок вибуху постраждало щонайменше 50 осіб.
У суботу, 26 квітня, потужний вибух пролунав у південному іранському порту Бендер-Аббас. Є інформація про постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на напівофіційне інформаційне іранське агентство Tasnim.
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Що відомо про вибух у Бендер-Аббас
Вранці 26 квітня в іранському порту Бендер-Аббас пролунав потужний вибух. За словами місцевих, вибуховою хвилею вибило шибки в будинках у радіусі кількох кілометрів. Кілька людей отримали поранення. Їх доправили до найближчої лікарні для надання допомоги.
Кілька хвилин тому в порту Шахід Раджаї стався сильний вибух, але причина поки невідома,
– сказав начальник кризового управління провінції Хормозган.
Вибух в порту Бендер-Аббас / фото з відкритих джерел
Спочатку Tasnim стверджувало, що вибух стався в адміністративній будівлі на території порту. Потім агенство вказало, що невідомих причин вибухнув паливний бак. Це призвело призупинення всіх портових операцій.
За данними агентства Fars, внаслідок вибуху постраждало щонайменше 50 осіб.