Через 3 місяці після вибуху на Позняках у Києві розпочались роботи для укріплення будинку. Експерти та рятувальники 23 вересня на підйомнику оглянули багатоповерхівку.

Протягом тижня будинок мають очистити від залишків сміття, після чого почнуть укріпляти. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

До речі За скільки знесуть пошкоджену багатоповерхівку на Позняках

Всередину провалля між поверхами в будинку встановлять елементи для підтримки аварійних панелей.

Для чого укріпляють будинок

Як зазначили в КМДА, будинок укріплятимуть для того, аби мешканці змогли потрапити до квартир, щоб забрати свої речі. Після цього багатоповерхівку почнуть демонтувати.

Вибух на Позняках у Києві: що треба знати

Вибух у багатоповерхівці на Позняках стався 21 червня 2020 року. У результаті кілька поверхів будинку зруйнувались. 5 людей загинули.

Ймовірною причиною вибуху є витік газу.

Мешканці будинку розповідали, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.

Будинок визнали непридатним для проживання. Усі мешканці багатоповерхівки отримали нове житло.



Рятувальники оглянули будинок на підйомнику / Фото КМДА