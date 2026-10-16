У Рівному пролунала серія вибухів

Росія продовжує бити по Україні. Вибухи пролунали у Рівному вранці 16 жовтня.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку

Рівне та область усю ніч перебували під атакою Росії.

О 6:12 в обласному центрі знову лунали вибухи.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на Рівне з півночі.

Станом на 6:14 нові цілі з півночі Житомирщини та Рівненщини тримали курс на захід. Під прицілом країни-терористки знову Луцьк та область.

О 6:35 та 6:39 у Рівному знову було чути звуки вибухів.

Важливо! Суворо дотримуйтеся правил безпеки та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Атака триває. Де летять російські цілі, можна слідкувати у хронології 24 Каналу.

Нагадаємо, що вибухи гриміли у Рівному й раніше. Гучно було також в інших західних містах, зокрема Івано-Франківську та Чорткові.